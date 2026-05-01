Раскрыта реакция Пентагона на заявление Трампа о выводе войск из Германии

Politico: В Пентагоне были удивлены словами Трампа о выводе войск из Германии

В Пентагоне были ошеломлены заявлением президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии. Об этом сообщает Politico.

По словам помощника конгрессмена, на которого ссылается газета, это не входило в планы военного ведомства, однако к заявлению Трампа нужно отнестись серьезно.

В свою очередь, неназванный немецкий чиновник отметил, что политика «грубых угроз» американского лидера достигла своего предела, а если США решат вывести свои войска из ФРГ, то это серьезно ослабит их самих. «Мы задаемся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — сказал он.

Ранее Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Он пообещал, что решение по этому вопросу будет принято в короткий период времени.