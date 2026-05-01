13:31, 1 мая 2026

Раскрыты траты россиян на покупку новых вещей к лету

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на обновление гардероба к лету. Совместное исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» попало в распоряжение «Ленты.ру».

В среднем траты респондентов на покупку новых вещей составят 17 тысяч рублей, отмечают аналитики. В основном опрошенные собираются приобретать футболки (51 процент) и кроссовки (36). Мужчины же чаще вносили в список покупок к лету обувь «на выход» (23 процента мужчин против 15 процентов женщин), ветровки (21 против 12), головные уборы (17 против 8) и худи (11 против 7). Женщины же чаще отмечали сарафаны и платья, летнюю обувь, топы и майки и костюмы.

При покупке одежды большинство ориентируется на свой вкус (47) или просто докупают что-то по необходимости (35). Молодежь придерживается другого подхода и чаще вдохновляется блогерами (21), фильмами и сериалами (16) или спрашивают совета у друзей и родных (15). Еще 13 процентов листают каталоги модных марок, а 11 процентов смотрят на люксовые бренды и покупают аналоги (11).

Ранее стало известно, что скейтерские кеды из 2000-х вернулись в моду.

