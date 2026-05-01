13:35, 1 мая 2026Путешествия

Росавиация ограничила срок сертификата «Ижавиа»

Росавиация ограничила действие сертификата «Ижавиа» до 28 июля из-за нарушений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» на три месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стал профилактический визит на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. С 31 марта до 13 апреля сотрудники Росавиации и Ространснадзора выявили там нарушения воздушного законодательства. В их числе — допуск к полету самолета, который прошел техобслуживание не в полном объеме, и проблемы с системой управления безопасностью полетов.

Действие сертификата ограничено до 28 июля. Ведомство ждет от перевозчика четкий план устранения замечаний.

Ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грабцево, являющемся основной воздушной гаванью Калуги.

