Росавиация ограничила срок сертификата «Ижавиа»

Росавиация ограничила действие сертификата «Ижавиа» до 28 июля из-за нарушений

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» на три месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стал профилактический визит на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. С 31 марта до 13 апреля сотрудники Росавиации и Ространснадзора выявили там нарушения воздушного законодательства. В их числе — допуск к полету самолета, который прошел техобслуживание не в полном объеме, и проблемы с системой управления безопасностью полетов.

Действие сертификата ограничено до 28 июля. Ведомство ждет от перевозчика четкий план устранения замечаний.

Ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грабцево, являющемся основной воздушной гаванью Калуги.

