16:41, 1 мая 2026

Состояние богатейших россиян выросло

Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала 2026 года выросло на $18,3 млрд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 18,3 миллиарда рублей с начала 2026 года. Данные об этом опубликованы в «Индексе миллиардеров» агентства Bloomberg.

Согласно рейтингу, сооснователь «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) Андрей Мельниченко заработал за этот период 5,8 миллиарда долларов. Его состояние достигло отметки 24,7 миллиарда долларов (около 1,85 триллиона рублей). Кроме него, доход вырос у главы «Новатэка» Леонида Михельсона, бизнесмена Геннадия Тимченко, основателя «Северстали» Алексея Мордашова и основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. Вместе они заработали почти 12,5 миллиарда долларов, а их состояние составило 84,5 миллиарда долларов (примерно 6,3 триллиона рублей).

При этом предприниматели Михаил Прохоров, Павел Дуров и Алишер Усманов, наоборот, потеряли 8,4 миллиарда долларов. Их совокупное состояние оценивается в 41,8 миллиарда долларов (около 3,15 триллиона рублей).

Агентство публикует «Индекс миллиардеров» с марта 2012 года. В него включены данные о 500 богатейших людях планеты, а состояние рассчитывается в том числе на основе стоимости акций их компаний.

