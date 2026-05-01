16:25, 1 мая 2026Мир

Стало известно об ответе Ирана на предложения США по прекращению войны

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран через посредников в Пакистане передал США ответ на предложения Вашингтона по прекращению войны. Об этом заявил в социальной сети X корреспондент издания Axios Барак Равид.

«В четверг Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последние предложения Штатов по соглашению о прекращении войны», — говорится в публикации.

Что ответил Тегеран на американские инициативы, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом». Говоря о передаче Ирану обогащенного урана для использования в энергетике и медицинских нуждах, он добавил, что Тегеран «ничего не получит» от Вашингтона.

