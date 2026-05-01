Сыновья Трампа совершили крупную сделку в Казахстане

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:21, 1 мая 2026

FT: Сыновья Трампа купили долю в компании, добывающей вольфрам в Казахстане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. О крупной сделке со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что в августе прошлого года братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок она получила 20 процентов в компании Kaz Resources. Впоследствии эта компания и контролирующая проекты в Казахстане Cove Kaz Capital объединились со Skyline.

Новая компания собирается разместить акции на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources. В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital получила контрольный пакет акций в этих проектах.

Ранее Трамп прислал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пригласив политика в Майами на саммит Большой двадцатки (G20) и на следующее заседание Совета мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok