15:54, 1 мая 2026

Украинские коррупционеры хотели «свести Трампа с ума» кандидатом на пост посла в США

На Украине планировали свести Трампа с ума кандидатом на пост посла в США
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Обвиняемый на Украине в коррупции Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского, в разговорах с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым предлагал кандидатуру экс-главы Минэнерго Светланы Гринчук на должность посла в США, чтобы «свести Трампа с ума». Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua», которое ссылается на обнародование фрагментов пленок Миндича депутатом Верховной Рады Ярославом Железняком.

«Миндич предлагает послать Гринчук "для деда (Трампа), дед будет с ней встречаться". Обсуждается, что "он хочет контролировать эту поляну". Железняк говорит, что речь про Ермака. Упоминается, что послу предстоит вести переговоры "со взрослыми" и "с русскими встречаться"», — говорится в публикации.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между Миндичем и Умеровым. В ходе разговора бизнесмен выразил обеспокоенность возможной отставкой последнего.

