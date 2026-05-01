07:18, 1 мая 2026Путешествия

В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины в Бурятии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press

В Бурятии завершилась операция по поискам мужчины, который погиб в результате схода снежной лавины. Подробности сообщает агентство ГО и ЧС республики.

Уточняется, что поиски завершились 30 апреля в Окинском районе. Тело мужчины 1985 года рождения нашли в 15:20 (20:20 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Теперь поисково-спасательные работы считаются полностью завершенными.

Тело последнего погибшего было передано правоохранительным органам. В поисках участвовали восемь спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и пять сотрудников Иркутской ПСС.

В рамках операции специалисты обследовали 100 квадратных километров территории, уточнили в агентстве.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что был найден предполагаемый виновный в сходе снега на руднике в Бурятии. Силовики задержали директора рудника «Ирокинда». Он проходит как подозреваемый по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Предполагается, что именно он дал распоряжение о проведении работ на промплощадке около штольни.

