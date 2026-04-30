Найден предполагаемый виновный в сходе снега на руднике в российском регионе

В Бурятии правоохранители задержали директора рудника «Ирокинда» после гибели рабочих из-за схода снега. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит подозреваемым по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

По версии следствия, именно он дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке около штольни, несмотря на угрозу схода лавины.

24 апреля около рудника в Муйском районе Бурятии со склона горы на промышленную площадку сошла лавина. Тогда два работника рудника получили травмы.