14:44, 1 мая 2026

В России ответили на заявление президента Эстонии о бесполезности разговора с Путиным

Варвара Кошечкина
Владимир Джабаров

Удивительно, что в России всерьез выслушивают заявления руководителей Эстонии, Литвы и Латвии, заметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление эстонского лидера Алара Кариса о бесполезности разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Меня сильно удивляет, что в последнее время мы все время выслушиваем заявления руководителей Эстонии, Литвы, Латвии. То есть европейских карликов, которые ни с экономической, ни с военной, ни с политической точки зрения ничего из себя не представляют. Поэтому я думаю, что надо меньше слушать эти бредовые заявления этих людей, которые фактически являются марионетками в руках западных спецслужб, я имею в виду британских. Поэтому обращать внимание на эти заявления не стоит», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, когда придет время переговоров по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, руководителя Эстонии не пустят даже в предбанник.

«Мы спокойно делаем свою работу. Мы знаем, чего мы добиваемся. Об этом неоднократно говорил президент, и мы этого добьемся. А потом пусть стоит очередь из этих горе-политиков западноевропейских, которые будут мечтать встретиться с руководством Российской Федерации», — заключил Джабаров.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что считает бесполезными разговоры с лидером России Владимиром Путиным. Он добавил, что при этом почва для разговора может появиться после окончания конфликта, а попытки полной изоляции России вряд ли сработают.

