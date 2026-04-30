21:20, 30 апреля 2026

В США честно высказались об оказании военной помощи Украине

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В проекте бюджета Пентагона, запланированного на 2027-й финансовый год, не заложены средства на оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст, передает ТАСС.

Чиновник подтвердил, что в бюджете не предусматривается финансирование по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициатива содействия безопасности Украиныприм. «Ленты.ру»). Так Херст высказался относительно опубликованного на днях бюджетного запроса военного министерства Соединенных Штатов на предстоящий финансовый год.

Между тем спикер отметил, что Министерство войны США в скором времени приступит к использованию пакета помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, который ранее был утвержден Конгрессом. «Насколько я знаю, мы получили эти средства в марте. Требуется время для того, чтобы деньги дошли до министерства. Но они очень скоро будут задействованы», — объяснил Херст, подчеркнув, что в ближайшее время в этом направлении начнут работу, чтобы освоить эти средства надлежащим образом.

Не так давно президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по конфликту на Украине. Американский лидер считает, что политик должен прилагать больше усилий, чтобы приблизить мир, однако пока его помощь была бесполезна.

