Зеленский услышал горькую правду на саммите ЕС на Кипре

FT: Зеленский услышал горькую правду о скорости вступления Украины в ЕС

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось услышать горькую правду на саммите Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, проинформированные о прошедших переговорах.

Сообщалось, что лидеры нескольких европейских стран рассказали Зеленскому о перспективах и скорости возможного вступления Украины в ЕС. Так, главе государства объяснили, что этот путь будет «не таким простым, как он думает».

В материале также говорится, что недавнее предложение Германии и Франции о поэтапном вступлении Украины в объединение подразумевает срок длиною в десятилетие.

Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Политик отметил, что республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.