Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:46, 1 мая 2026

Зеленский услышал горькую правду на саммите ЕС на Кипре

FT: Зеленский услышал горькую правду о скорости вступления Украины в ЕС
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось услышать горькую правду на саммите Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, проинформированные о прошедших переговорах.

Сообщалось, что лидеры нескольких европейских стран рассказали Зеленскому о перспективах и скорости возможного вступления Украины в ЕС. Так, главе государства объяснили, что этот путь будет «не таким простым, как он думает».

В материале также говорится, что недавнее предложение Германии и Франции о поэтапном вступлении Украины в объединение подразумевает срок длиною в десятилетие.

Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Политик отметил, что республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok