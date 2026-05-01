Зеленский услышал горькую правду на саммите ЕС на Кипре

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось услышать горькую правду на саммите Европейского союза (ЕС) на Кипре. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, проинформированные о прошедших переговорах.
Сообщалось, что лидеры нескольких европейских стран рассказали Зеленскому о перспективах и скорости возможного вступления Украины в ЕС. Так, главе государства объяснили, что этот путь будет «не таким простым, как он думает».
В материале также говорится, что недавнее предложение Германии и Франции о поэтапном вступлении Украины в объединение подразумевает срок длиною в десятилетие.
Ранее Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Политик отметил, что республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.