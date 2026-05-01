Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 1 мая 2026

Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС свой бренд

РИА Новости: Елена Зеленская оформила в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / Reuters

Супруга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Европейском союзе (ЕС) торговую марку по оказанию юридических и консультационных услуг. На это обратили внимание журналисты РИА Новости, изучив соответствующую документацию.

Бренд получил название «Саммит первых леди и джентльменов» (Summit of First Ladies and Gentlemen). Его зарегистрировали в ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС.

Уточняется, что классификация товарного знака предполагает значительно широкий круг товаров и услуг. Речь также идет о контрактной деятельности, финансах, маркетинге и поиске спонсоров. Под этой маркой может проводиться съемка рекламных видео, а также его владельцы имеют право проводить под ней конкурсы красоты и опросы.

Между тем, в перечень возможных товаров были включены канцелярские принадлежности — зажимы для денег, точилки, бумажные чехлы для цветочных горшков и так далее. В материалах о регистрации владельцем указана Елена Зеленская, тогда как патентным поверенным указан гражданин Болгарии Эмил Бенатов.

Регистрация будет действовать на территории всего ЕС. Истечь она должна в мае 2032 года.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская пожаловалась на усталость от власти. Она добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские политики захотели объявить импичмент Зеленскому

    Сыновья Трампа совершили крупную сделку в Казахстане

    Путин рассказал о силе и опасности медведя

    Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС свой бренд

    Москва поставила четыре новых рекорда в апреле

    Трамп необычно объяснил отказ от бронежилета после покушения

    ВСУ убили двух подростков на мотоцикле

    В Германии отреагировали на угрозы Трампа вывести войска

    Стали известны победители первых полуфиналов Лиги Европы

    Фицо связал колебания цен на нефть со сном Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok