Иран начал сокращать добычу нефти

Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения», — говорится в сообщении.
При этом агентство не уточняет, какую страну представляет чиновник, на слова которого оно ссылается. Bloomberg отмечает, что иранские инженеры способны без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу.
Ранее Иран заявил о готовности принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. По данным телеканала, Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.