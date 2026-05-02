Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:42, 2 мая 2026Экономика

Иран начал сокращать добычу нефти

Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения», — говорится в сообщении.

При этом агентство не уточняет, какую страну представляет чиновник, на слова которого оно ссылается. Bloomberg отмечает, что иранские инженеры способны без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу.

Ранее Иран заявил о готовности принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. По данным телеканала, Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

    В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

    Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

    Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

    Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

    Иран начал сокращать добычу нефти

    Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

    Белый дом опубликовал часовое видео с говорящим одно слово Трампом

    Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok