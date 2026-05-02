12:21, 2 мая 2026

Кадыров рассказал об уничтожении чеченцами украинской ДРГ

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бойцы батальона имени Шейха Мансура полностью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили вражескую диверсионную группу численностью до десяти человек, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов группа была полностью уничтожена. Также в ходе работы расчетов ликвидирован вражеский дрон "Баба-яга"», — написал Кадыров.

По его словам, украинцы понесли «серьезные потери», кроме того, их укрепления и позиции также были уничтожены.

«Действиями личного состава грамотно руководит дорогой БРАТ, командир батальона Муслим Товзаев», — отдельно отметил чеченский лидер, поблагодарив всех бойцов подразделения.

Ранее стало известно, что Кадыров числится в составе российской делегации, которая будет участвовать во встрече президента России Владимира Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле.

