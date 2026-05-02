Крупнейший центр обмена интернет-трафиком в России переключился на резервное питание

Дата-центр ММТС-9 в Москве переключился на резервное питание из-за перебоев

Расположенный в Москве дата-центр ММТС-9 — крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в РФ — переключился на резервное питание из-за перебоев на электроподстанции. Об этом со ссылкой на «дочку» «Ростелекома», компанию «РТК-ЦОД», сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, днем 2 мая сообщалось о сбоях у провайдеров интернета. Собеседники журналистов на фоне этого заверили, что «обмен трафиком продолжается в полном объеме», а «на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается».

Отмечается, что сейчас дата-центр работает штатно — резервное питание обеспечивает устойчивость сервисов, а специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения центра обработки данных.

Ранее власти Подмосковья заявили, что ограничения на работу проводного интернета в регионе на майские праздники не вводились.