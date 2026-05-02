17:55, 2 мая 2026

Лауреата Нобелевской премии мира госпитализировали в тюрьме в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Иранского лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали после «катастрофического» ухудшения состояния здоровья в тюрьме в Иране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ее сторонников.

Как подчеркивает агентство, ее срочно перевели в больницу в Зенджане после быстрого ухудшения состояния, «включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ».

По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято «в последнюю минуту» и может оказаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни.

В 2023 году Мохаммади была присуждена Нобелевская премия мира году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

Мохаммади отбывала в Иране тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства с ноября 2021 года.

