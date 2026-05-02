Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 2 мая 2026Мир

Нобелевский комитет потребовал выпустить иранскую политзаключенную

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Нобелевский комитет требует от властей Ирана выпустить политзаключенную и лауреата премии Наргес Мохаммади. Об этом сообщает Reuters.

Как указал агентству глава Нобелевского комитета мира Йорген Ватне Фриднес, семья и адвокаты Мохаммади рассказали, что здоровье диссидентки «серьезно ухудшилось». По его словам, женщина должна в срочном порядке пройти лечение.

Ранее стало известно, что Мохаммади госпитализировали после «катастрофического» ухудшения состояния здоровья в иранской тюрьме. Ее срочно перевели в больницу в Зенджане после быстрого ухудшения состояния, «включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok