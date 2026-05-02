Нобелевский комитет потребовал выпустить иранскую политзаключенную

Reuters: От Ирана потребовали выпустить нобелевского лауреата Мохаммади

Нобелевский комитет требует от властей Ирана выпустить политзаключенную и лауреата премии Наргес Мохаммади. Об этом сообщает Reuters.

Как указал агентству глава Нобелевского комитета мира Йорген Ватне Фриднес, семья и адвокаты Мохаммади рассказали, что здоровье диссидентки «серьезно ухудшилось». По его словам, женщина должна в срочном порядке пройти лечение.

Ранее стало известно, что Мохаммади госпитализировали после «катастрофического» ухудшения состояния здоровья в иранской тюрьме. Ее срочно перевели в больницу в Зенджане после быстрого ухудшения состояния, «включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ».