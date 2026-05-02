21:46, 2 мая 2026Спорт

Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Букмекеры оценили шансы португальского нападающего Криштиану Роналду выиграть два новых для себя трофея вместе с саудовскими «Аль‑Насром». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

«Аль-Наср» может выиграть АФК Лигу чемпионов 2 — второй по значимости клубный турнир Азии, по сути аналог Лиги Европы, а также чемпионат страны. Коэффициент на победу в обоих турнирах составляет 1,39, на выигрыш только внутреннего чемпионата — 5,06, только международного — 5,72, а на то, что команда Роналду не возьмет ничего, — 20,81.

16 мая «Аль‑Наср» примет японскую «Гамбу Осаку» в финале АФК Лиги чемпионов 2. В чемпионате страны команда лидирует с преимуществом в восемь очков.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За время, проведенное в Саудовской Аравии, форвард не выиграл ни одного официального трофея.

    Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

