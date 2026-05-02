Россия ударила по украинской энергетике

11:11, 2 мая 2026

«Страна.ua»: Дроны ВС РФ ударили по объектам энергетики в Николаеве
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / ТАСС

Дроны Вооруженных сил (ВС) России ударили по объектам энергетики в Николаеве, пишет «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на мониторинговые и местные паблики.

До этого сообщалось, что в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в части Николаевской области, передавало РИА Новости.

В том числе тревога объявлена в Харьковской области. В самом Харькове звучат взрывы, передает «Общественное».

По данным главы Украины Владимира Зеленского, за неделю Россия выпустила по территории Украины около 1600 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты. Таким образом, считает он, ВС РФ хотят перегрузить системы ПВО Украины.

