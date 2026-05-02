Российский губернатор пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

Паслер пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге в Екатеринбурге мужчине

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге в Екатеринбурге мужчине. Об этом сообщает ТАСС.*

По словам главы региона, во время первомайского митинга житель Оренбуржской области захотел пообщаться с ним. Мужчина выражал свое желание слишком активно, не учитывая меры безопасности, действовавшие на массовом мероприятии.

«[Он] слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться. (...) Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Пытавшегося прорваться к Паслеру мужчину арестовали на 14 суток.