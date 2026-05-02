Российский губернатор пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 2 мая 2026Россия

Паслер пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге в Екатеринбурге мужчине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: страница «Видео URA.RU» во Вконтакте

Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге в Екатеринбурге мужчине. Об этом сообщает ТАСС.*

По словам главы региона, во время первомайского митинга житель Оренбуржской области захотел пообщаться с ним. Мужчина выражал свое желание слишком активно, не учитывая меры безопасности, действовавшие на массовом мероприятии.

«[Он] слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться. (...) Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Пытавшегося прорваться к Паслеру мужчину арестовали на 14 суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok