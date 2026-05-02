12:18, 2 мая 2026Россия

Пытавшегося прорваться к российскому губернатору арестовали

В Екатеринбурге арестовали мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору
Дмитрий Воронин

Фото: Telegram-канал «Суды Свердловской области»

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге отправил под административный арест мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 42-летнего жителя Оренбургской области, который признал вину, арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

«Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в пресс-службе судов региона.

Накануне стало известно, что, когда Паслер фотографировался с людьми, в его сторону устремился неизвестный в спортивном костюме. Сопротивлявшегося мужчину в метре от губернатора остановила охрана.

