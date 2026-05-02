11:27, 2 мая 2026

Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший свою девушку-модель Анжелику Тартанову
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

О смерти жестоко избившегося свою девушку-модель Анжелику Тартанову бизнесмена Дмитрия Кузьмина сообщает Shot. Предварительно, причиной стали душевные переживания преступника, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

По вменяемой мужчине статье ему грозило до восьми лет колонии. Уточняется, что не так давно 41-летний подсудимый переоформил все свои счета на родителей. Сам он находился под домашним арестом после случившегося с Тартановой, которая все еще проходит тяжелейшую реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Тартанова примирилась со своим обидчиком.

В декабре прошлого года стало известно о пропаже модели. Через несколько недель после этого ее нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Далее выяснилось, что к избиению причастен Кузьмин, в отношении которого в последствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

    Последние новости

    Зеленский рассказал о массированной российской атаке

    Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

    Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

    Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

    В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

    В Госдуме назвали филькиной грамотой военную реформу Зеленского

    Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

    Россия ударила по украинской энергетике

    В России заявили об обнулении Мерцом развития Германии

    Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

    Все новости
