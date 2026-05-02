Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший свою девушку-модель Анжелику Тартанову

О смерти жестоко избившегося свою девушку-модель Анжелику Тартанову бизнесмена Дмитрия Кузьмина сообщает Shot. Предварительно, причиной стали душевные переживания преступника, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

По вменяемой мужчине статье ему грозило до восьми лет колонии. Уточняется, что не так давно 41-летний подсудимый переоформил все свои счета на родителей. Сам он находился под домашним арестом после случившегося с Тартановой, которая все еще проходит тяжелейшую реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Тартанова примирилась со своим обидчиком.

В декабре прошлого года стало известно о пропаже модели. Через несколько недель после этого ее нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Далее выяснилось, что к избиению причастен Кузьмин, в отношении которого в последствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).