15:45, 2 мая 2026

Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

Трамп назвал фейком и чушью данные о недовольстве американцев войной с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал фейком и чушью данные опросов, которые показывают недовольство американцев войной против Ирана. Об этом он заявил во время выступления в штате Флорида перед членами Форум-клуба Палм-Бич, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

«Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: "Одобрение всего 20 процентов или 25 процентов" — это чушь», — сказал он.

По словам американского лидера, все согласны с ним в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Он подчеркнул, что принял решение начать операцию против Ирана и оно может быть глупым или смелым, но он бы сделал это снова.

Глава Белого дома добавил, что он ожидал, что последствия для фондового рынка и цен на нефть будут гораздо хуже, однако уточнил, что у руководства США не было выбора, вне зависимости от экономических последствий.

Ранее Трамп оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной. Американский лидер направил послание спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.

    Последние новости

    В Адлере погибла звезда КВН

    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

    В России разрешили создать еще одну игорную зону

    Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

    Македонцы начали помогать украинцам

    В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

    Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

    На Урале объявили режим беспилотной опасности

    Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

    Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в матче чемпионата России

    Все новости
