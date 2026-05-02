В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

Хинштейн: В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семьей

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) автомобиль с семьей. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Он сообщил, что инцидент произошел в Хомутовском районе. Пострадавшие ехали из Белгородской области в Брянск.

«У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — рассказал Хинштейн. Он уточнил, что автомобиль был полностью уничтожен. Пострадавшим оказали первую помощь, их планируется доставить в областную больницу.

Ранее стало известно число беспилотников, уничтоженных над Курской областью за сутки. Сообщалось, что над регионом сбили 79 дронов ВСУ.