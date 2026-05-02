Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 2 мая 2026Россия

В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) автомобиль с семьей. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Он сообщил, что инцидент произошел в Хомутовском районе. Пострадавшие ехали из Белгородской области в Брянск.

«У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — рассказал Хинштейн. Он уточнил, что автомобиль был полностью уничтожен. Пострадавшим оказали первую помощь, их планируется доставить в областную больницу.

Ранее стало известно число беспилотников, уничтоженных над Курской областью за сутки. Сообщалось, что над регионом сбили 79 дронов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о массированной российской атаке

    Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

    Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

    Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

    В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

    В Госдуме назвали филькиной грамотой военную реформу Зеленского

    Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

    Россия ударила по украинской энергетике

    В России заявили об обнулении Мерцом развития Германии

    Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok