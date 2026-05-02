В России назвали подходящие места для жарки шашлыков в 2026 году

Депутат Чаплин рассказал, где можно жарить шашлыки в 2026 году

Даже на собственном участке действуют строгие противопожарные нормативы, напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат напомнил, что при использовании мангала, жаровни или печи, дистанция до ближайшей постройки (дома, бани, сарая) должна составлять не менее пяти метров. При этом территорию в радиусе двух метров необходимо очистить от сухой травы, листвы и любого горючего мусора, добавил он. При разведении открытого огня в яме или во рве глубиной от 30 сантиметров, то отъехать от построек придется уже на 50 метров, а вокруг костра расчистить 10-метровую зону, также дополнил Чаплин.

«Категорически запрещено разводить огонь в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, под кронами деревьев и на участках с сухой прошлогодней травой. Для безопасного костра необходимо выбрать открытую площадку и окопать ее по периметру минерализованной полосой шириной не менее полуметра. После завершения пикника кострище требуется тщательно залить водой или засыпать землей до полного прекращения тления», — сказал Чаплин.

Важное дополнение: многие муниципалитеты запрещают въезд личного транспорта в лесопарковые зоны на время майских праздников, поэтому стоит заранее уточнить правила на сайте местной администрации Никита Чаплин депутат

«Если вы не хотите рисковать на природе, лучший вариант — официальные пикниковые точки в парках. Перед тем как чиркнуть спичкой, проверьте, не введен ли в вашем регионе особый противопожарный режим (сайт МЧС или местной администрации). И всегда держите под рукой ведро воды, лопату и мобильный телефон для вызова пожарных по номеру 101 или 112», — порекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее россиян предупредили о коварстве пережаренного шашлыка. Эксперт Мамедова подчеркнула, что опаснее всего есть подгоревшие колбаски, сосиски и другие продукты мясной гастрономии.