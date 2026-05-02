20:03, 2 мая 2026Бывший СССР

Власти Украины уличили в желании дискредитировать Буданова

Российские силовики заявили, что Киев начал кампанию по дискредитации Буданова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев начал кампанию по дискредитации главы офиса президента Украины и бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил источник в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Украинские источники сообщают о начале информационной кампании по дискредитации Кирилла Буданова. Заказчиком выступает [экс-глава офиса президента Украины] Андрей Ермак», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Ермак намерен сделать акцент на обвинении Буданова в срыве мирных переговоров с Россией, а также «возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против "людоловов" ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»).

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров рассказал, что украинские военные испытывают неприязнь к Буданову, потому что им не нравится, что они вынуждены идти «шаг за шагом по каждой ступени» карьерной лестницы, в то время как кто-то «взлетает на лифте очень высоко».

