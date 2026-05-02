Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

«Страна»: Военные ВСУ из «Волков Да Винчи» похитили жителя Днепропетровщины

Военные из элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» избили и похители жителя Днепропетровской области, об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в Синельниковском районе и попал на камеры наблюдения. Четверо мужчин ночью ворвались в магазин, вытащили молодого парня, избили его и увезли в багажнике пикапа.

Очевидцы сообщили, что местного жителя после жестокого избиения выбросили на окраине города. По их информации, конфликт произошел из-за того, что пострадавший отказался продать военным алкоголь и закрыл магазин.

Полиция заявила, что по факту происшествия открыто уголовное дело, ведется розыск нападавших. В подразделении сообщили, что проводится служебная проверка, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом. До этого он заявил, что бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.