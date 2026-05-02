Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:56, 2 мая 2026Бывший СССР

Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

«Страна»: Военные ВСУ из «Волков Да Винчи» похитили жителя Днепропетровщины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военные из элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» избили и похители жителя Днепропетровской области, об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в Синельниковском районе и попал на камеры наблюдения. Четверо мужчин ночью ворвались в магазин, вытащили молодого парня, избили его и увезли в багажнике пикапа.

Очевидцы сообщили, что местного жителя после жестокого избиения выбросили на окраине города. По их информации, конфликт произошел из-за того, что пострадавший отказался продать военным алкоголь и закрыл магазин.

Полиция заявила, что по факту происшествия открыто уголовное дело, ведется розыск нападавших. В подразделении сообщили, что проводится служебная проверка, виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом. До этого он заявил, что бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

    В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

    Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

    Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

    Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

    Иран начал сокращать добычу нефти

    Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

    Белый дом опубликовал часовое видео с говорящим одно слово Трампом

    Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok