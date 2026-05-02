18:37, 2 мая 2026

Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Об этом сообщается в указе на официальном сайте президента Украины.

«Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно указу, ограничительные меры распространись на бизнесмена Богдана Пукиша, связанного с председателем совета движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, российского бизнесмена Алана Кирюхина, а также на российских «пропагандистов-функционеров олимпийского спорта» Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

«Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, запрет на ведение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», — указали в офисе Зеленского.

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей белорусского президента Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия.

    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

    Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

    Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России

    Врач показал пациентку с онемевшим лицом после популярной косметической процедуры

    На Украине собрались мобилизовать качков

    Китай запретил соблюдать и признавать часть санкций США

    Москвичей предупредили о первой майской грозе

    Бойцы ВСУ устроили мятеж в Харьковской области и убили офицера из «Азова»

    В России назвали подходящие места для жарки шашлыков в 2026 году

    Нобелевский комитет потребовал выпустить иранскую политзаключенную

    Все новости
