Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Об этом сообщается в указе на официальном сайте президента Украины.

«Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно указу, ограничительные меры распространись на бизнесмена Богдана Пукиша, связанного с председателем совета движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, российского бизнесмена Алана Кирюхина, а также на российских «пропагандистов-функционеров олимпийского спорта» Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

«Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, запрет на ведение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», — указали в офисе Зеленского.

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей белорусского президента Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия.