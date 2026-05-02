Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

Железняк: Зеленский ввел санкции против Богдана из-за слива «пленок Миндича»

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против экс-главы своего офиса Андрея Богдана из-за того, что он якобы «слил» информацию по делу бизнесмена и соратника украинского лидера Тимура Миндича. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил "пленки Миндича"… Другого объяснения нет», — написал депутат. Он также иронично добавил, что вскоре в стране могут начать вводить санкции за лайки в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Железняк также подчеркнул, что против самого Миндича украинский лидер ранее ввел санкции на три года, а против Богдана — на десять лет.

О введении Зеленским санкций против Богдана стало известно 2 мая.