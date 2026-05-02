Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:52, 2 мая 2026Бывший СССР

Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

Железняк: Зеленский ввел санкции против Богдана из-за слива «пленок Миндича»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против экс-главы своего офиса Андрея Богдана из-за того, что он якобы «слил» информацию по делу бизнесмена и соратника украинского лидера Тимура Миндича. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил "пленки Миндича"… Другого объяснения нет», — написал депутат. Он также иронично добавил, что вскоре в стране могут начать вводить санкции за лайки в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Железняк также подчеркнул, что против самого Миндича украинский лидер ранее ввел санкции на три года, а против Богдана — на десять лет.

О введении Зеленским санкций против Богдана стало известно 2 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Рой скоростных иранских катеров в Ормузском проливе сняли со спутника

    В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

    Военные из элитного подразделения ВСУ избили и похитили местного жителя

    Депутат Рады объяснил введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

    Оценены шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея

    Иран начал сокращать добычу нефти

    Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

    Белый дом опубликовал часовое видео с говорящим одно слово Трампом

    Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok