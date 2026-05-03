Профессор Сакс призвал Европу возобновить отношения с Россией

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал Европу возобновить отношения с Россией. Такое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.

По словам Сакса, западные государства всегда поддакивали США. Более того, им нравилось, что американское влияние распространилось на Центральную и Восточную часть Европы, убежден эксперт.

«И мне тоже это нравилось, а вот строительство новых преград, чтобы исключить Россию, — нет», — добавил профессор. Он назвал такое поведение Европы абсурдным и в заключение призвал ее восстановить отношения с Москвой.

Ранее Евросоюз обвинили в игнорировании призывов к диалогу по безопасности. Такое заявление сделал постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский.