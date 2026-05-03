Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 3 мая 2026Мир

Европу призвали возобновить отношения с Россией

Профессор Сакс призвал Европу возобновить отношения с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал Европу возобновить отношения с Россией. Такое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.

По словам Сакса, западные государства всегда поддакивали США. Более того, им нравилось, что американское влияние распространилось на Центральную и Восточную часть Европы, убежден эксперт.

«И мне тоже это нравилось, а вот строительство новых преград, чтобы исключить Россию, — нет», — добавил профессор. Он назвал такое поведение Европы абсурдным и в заключение призвал ее восстановить отношения с Москвой.

Ранее Евросоюз обвинили в игнорировании призывов к диалогу по безопасности. Такое заявление сделал постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС запустила первый спутник для разведки на территории России

    Медведь напал на женщину с собакой в городе

    Бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» госпитализировали

    Европу призвали возобновить отношения с Россией

    На Украине назвали сроки окончания конфликта с Россией

    Назван фаворит в шестом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

    Стало известно о параноидальном страхе главы Пентагона

    Стало известно о погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области

    В России предсказали скорое столкновение с Европой

    Санду съездила в Чернобыль и задумалась о ядерной аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok