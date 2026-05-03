Полянский: ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости обвинил Европейский союз (ЕС) в том, что он игнорирует призывы Москвы к диалогу по безопасности в рамках ОБСЕ.

«Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания», — подчеркнул дипломат.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Европейский союз будет повышать градус эскалации в отношении России. Он заявил, что «военный бред» охватил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также «инфантильную евроэлиту».