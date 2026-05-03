Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 3 мая 2026Мир

В России обвинили Евросоюз в игнорировании призывов к диалогу по безопасности

Полянский: ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости обвинил Европейский союз (ЕС) в том, что он игнорирует призывы Москвы к диалогу по безопасности в рамках ОБСЕ.

«Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания», — подчеркнул дипломат.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Европейский союз будет повышать градус эскалации в отношении России. Он заявил, что «военный бред» охватил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также «инфантильную евроэлиту».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

    Работников подтопленных шахт в Кузбассе вывели на поверхность

    ВСУ за ночь выпустили по России более 300 беспилотников

    В России обвинили Евросоюз в игнорировании призывов к диалогу по безопасности

    Названы самые популярные подарки кошек хозяевам

    В ЕС рассказали о мести Трампа Зеленскому за хамство

    Названы сроки появления первой весенней грозы

    Онколог оценил вероятность полной победы над раком

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

    Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok