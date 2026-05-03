Легендарный американский рэпер подписал долгосрочный контракт на выступления в России

Американский рэпер Flo Rida подписал трехлетний контракт на выступления в России

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) заключил трехлетний контракт на концерты в России и выступил в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Легендарный рэпер вышел на сцену «ЦСКА Арены» 2 мая. 3 мая москвичей ждет еще один его концерт. Затем Диллард поедет в Новосибирск и Краснодар. Рэпер впервые проводит тур по России. Он должен был начаться еще 8 марта, но исполнитель решил перенести его в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Диллард подписал долгосрочный контракт на выступления в России, поэтому не исключено, что в будущем он организует еще один тур.

Рэпер прибыл в Москву на частном самолете из мексиканского Канкуна. В аэропорту Внуково его встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Кроме того, для Дилларда исполнили его же трек Low в русской народной обработке под гармонь и балалайку — на ней играл аниматор в костюме медведя.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст отменил запланированный на июнь концерт во Франции. Известно, что мэр Марселя Бенуа Пайян выразил недовольство в связи с предстоящим концертом Уэста на фоне его скандальных антисемитских высказываний.