Легендарный американский рэпер подписал долгосрочный контракт на выступления в России

09:50, 3 мая 2026

Американский рэпер Flo Rida подписал трехлетний контракт на выступления в России
Юлия Юткина
Фото: Victoria Ford / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) заключил трехлетний контракт на концерты в России и выступил в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Легендарный рэпер вышел на сцену «ЦСКА Арены» 2 мая. 3 мая москвичей ждет еще один его концерт. Затем Диллард поедет в Новосибирск и Краснодар. Рэпер впервые проводит тур по России. Он должен был начаться еще 8 марта, но исполнитель решил перенести его в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Диллард подписал долгосрочный контракт на выступления в России, поэтому не исключено, что в будущем он организует еще один тур.

Рэпер прибыл в Москву на частном самолете из мексиканского Канкуна. В аэропорту Внуково его встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Кроме того, для Дилларда исполнили его же трек Low в русской народной обработке под гармонь и балалайку — на ней играл аниматор в костюме медведя.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст отменил запланированный на июнь концерт во Франции. Известно, что мэр Марселя Бенуа Пайян выразил недовольство в связи с предстоящим концертом Уэста на фоне его скандальных антисемитских высказываний.

