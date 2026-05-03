14:15, 3 мая 2026

В Кременчуге демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому
Алиса Дмитриева

В Кременчуге с фасада дома на улице Гегечкори демонтировали мемориальную доску советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

По словам Пустовгара, решение было принято местной комиссией по наименованию объектов топонимики и исполкомом горсовета. Доска была установлена на доме, где Высоцкий проживал во время гастролей в 1975 году.

Демонтаж мемориальной доски прокомментировал украинский оппозиционный политик Александр Волга. Он назвал происходящее «украинским кровавым культурным поносом».

Известно, что еще в 2018 году директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву, а также писателя Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».

Ранее сообщалось, что в Киеве скульптуру Буратино снесли в рамках борьбы с имперским наследием. Так произошедшее прокомментировал экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

