Скульптуру Буратино снесли в рамках борьбы с имперским наследием. Так прокомментировал видеоролики в соцсетях экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Скульптуру сказочного персонажа снесли в Академгородке (Святошинский район) в Киеве.
«Наконец-то! Памятник последнему имперцу, животному, уничтожавшему украинский народ, палачу украинского возрождения — снесен! Как теперь легко и вольно дышится в освобожденном Арканаре!» — заявил Арестович.
В августе 2025 года в селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям. Глава села Новая Ушица Анатолий Олейник сообщил, что демонтаж завершило коммунальное предприятие, на чью территорию был вывезен памятник.
В октябре в центре Одессы законсервировали памятник поэту Александру Пушкину. Сообщается, что памятник уже закрыли фанерными щитами, а табличку спрятали.