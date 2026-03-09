Реклама

17:41, 9 марта 2026Экономика

В Киеве скульптуру Буратино снесли ради «борьбы с имперским наследием»

Арестович: Буратино снесли в Киеве в рамках борьбы с имперским наследием
Вячеслав Агапов

Фото: Alexey Arestovych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Скульптуру Буратино снесли в рамках борьбы с имперским наследием. Так прокомментировал видеоролики в соцсетях экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Скульптуру сказочного персонажа снесли в Академгородке (Святошинский район) в Киеве.

«Наконец-то! Памятник последнему имперцу, животному, уничтожавшему украинский народ, палачу украинского возрождения — снесен! Как теперь легко и вольно дышится в освобожденном Арканаре!» — заявил Арестович.

В августе 2025 года в селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Памятник был демонтирован после обращения организации к местным властям. Глава села Новая Ушица Анатолий Олейник сообщил, что демонтаж завершило коммунальное предприятие, на чью территорию был вывезен памятник.

В октябре в центре Одессы законсервировали памятник поэту Александру Пушкину. Сообщается, что памятник уже закрыли фанерными щитами, а табличку спрятали.

