На Украине пожаловались на негостеприимство Польши

Политолог Золотарев: Осевшие в Польше украинцы начали покидать страну

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала пожаловался на то, что осевшие в Польше украинцы начали покидать страну из-за «не самой гостеприимной атмосферы».

По его словам, сама Польша не заинтересована в массовом оттоке, однако процесс уже начался, поскольку Варшава возвращала на родину нелегально пересекавших границу украинцев. Кроме того, в польских медиа фиксируется рост украинфобии, добавил эксперт.

«Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», — подчеркнул Золотарев.

Ранее стало известно, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ.