Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:55, 3 мая 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на негостеприимство Польши

Политолог Золотарев: Осевшие в Польше украинцы начали покидать страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала пожаловался на то, что осевшие в Польше украинцы начали покидать страну из-за «не самой гостеприимной атмосферы».

По его словам, сама Польша не заинтересована в массовом оттоке, однако процесс уже начался, поскольку Варшава возвращала на родину нелегально пересекавших границу украинцев. Кроме того, в польских медиа фиксируется рост украинфобии, добавил эксперт.

«Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», — подчеркнул Золотарев.

Ранее стало известно, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай запретил исполнять американские санкции против пяти своих нефтекомпаний. США обвинили их в покупке иранской нефти

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

    Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

    На Украине пожаловались на негостеприимство Польши

    Назван быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта

    Названы уменьшающие размер пенсии ошибки

    На Украине заговорили о расправе Трампа с Зеленским

    Экс-депутат Рады назвал признак «выздоровления» Украины

    Обнаружен рост пенсий в некоторых российских регионах

    В Ленобласти уничтожили 35 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok