Названы уменьшающие размер пенсии ошибки

Преподаватель Голубева: Ошибки в учете трудового стажа уменьшат размер пенсии

Неточности при подсчете трудового стажа, данные о страховых взносах, перечисленных работодателем, а также пропущенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице могут привести к уменьшению размера будущей пенсии. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55», — пояснила эксперт.

Эксперт пояснила, что с 2002 года основной показатель при расчете будущей пенсии — это страховые взносы, которые работодатель перечисляет за сотрудника. Если возникают перерывы в этих выплатах, человек работает неофициально или происходят ошибки при передаче данных в Социальный фонд, это может привести к снижению размера пенсии.

Также она напомнила, что при переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года. Так, на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, в аналогичный период годом ранее она была меньше, около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи.