23:15, 3 мая 2026Мир

ОАЭ объявили о выходе из еще одной организации

Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК). Об этом говорится в заявлении объединения арабских производителей, передает РИА Новости.

Отмечается, что власти ОАЭ проинформировали о своем решении председателя текущей сессии совета министров организации. Оно действует с 1 мая 2026 года. Абу-Даби входил в состав ОАПЕК на протяжении 58 лет.

Ранее ОАЭ покинули Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянс ОПЕК+. Власти страны объяснили свое решение необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

