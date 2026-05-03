Побит установленный неделю назад рекорд России в марафоне

11:49, 3 мая 2026Спорт

Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на Казанском марафоне
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в марафонском беге, выиграв Казанский марафон 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

33‑летний спортсмен стал победителем на дистанции 42 километра 195 метров с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд.

Спортсмен в интервью «Матч ТВ» поблагодарил болельщиков и тренерский штаб.

«Сейчас самое главное — восстановиться, а дальше будем смотреть», — заявил он.

Предыдущий всероссийский рекорд принадлежал Дмитрию Неделину, который пробежал марафон за 2 часа 8 минут 54 секунды на дистанции в Дюссельдорфе неделю назад 26 апреля. Никитин улучшил этот результат почти на 45 секунд, что сделало его самым быстрым российским марафонцем в истории на классической дистанции.

