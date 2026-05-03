Подозреваемого в отравлении крысиным ядом детского питания задержали

В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания HiPP

Полиция Австрии задержала мужчину, подозреваемого в отравлении детского питая производителя HiPP крысиным ядом. Об этом сообщает газета Krone.

Отмечается, что в субботу, 2 мая, следователи задержали 39-летнего мужчину в федеральной земле Зальцбург. «В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха», — говорится в статье.

По версии следствия, мужчина покупал детское питание в магазине, добавлял в него яд и возвращал обратно на полки, требуя от производителя два миллиона евро в криптовалюте. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Ранее стало известно, что в Австрии в банке детского питания компании HiPP нашли крысиный яд. Отравленные банки также были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии, а также в австрийской федеральной земле Бургенланд.