Премьер Финляндии предупредил Зеленского о «недопустимом» действии Украины

Премьер Финляндии Орпо назвал недопустимым нарушение границ дронами ВСУ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения беспилотниками финского воздушного пространства. Об этом он рассказал в интервью Yle.

«Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Тем не менее, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в наше воздушное пространство», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Финляндия обладает возможностями для защиты своего воздушного пространства от беспилотников, а в будущем эти возможности будут значительно усилены. «Все же финны могут спокойно спать по ночам», — заверил Орпо.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема пригрозил Зеленскому. «Зеленский может быть уверен, что потеряет поддержку Финляндии, если на финскую территорию вторгнется еще больше беспилотников», — написал он.