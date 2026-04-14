Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 14 апреля 2026Мир

В Финляндии пригрозили Зеленскому

Мема: Зеленский потеряет поддержку Финляндии, если атаки БПЛА продолжатся
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост с жестким заявлением Мема опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Зеленский может быть уверен, что потеряет поддержку Финляндии, если на финскую территорию вторгнется еще больше беспилотников», — написал Мема.

До этого Армандо Мема раскритиковал ситуацию с пролетом украинского дрона через территорию Финляндии, отметив, что премьер-министр страны Петтери Орпо ведет Финляндию «к прямой войне с Россией».

Ранее Финляндии предрекли сложные и опасные времена из-за желания президента Александра Стубба поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничто не мешает нам это сделать». Эрдоган пригрозил Израилю войной. Что ответил Тель-Авив?

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

    37-летняя учительница математики два месяца насиловала школьника у себя дома

    Стало известно о заставившем ВМФ Британии «курить в сторонке» российском фрегате

    Евросоюз признался в непонимании США

    Более 45 тыс. краснокнижных птиц выбросило на побережье одной страны

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом ФНС

    Вэнс назвал способное изменить ход переговоров с Ираном событие

    В Финляндии пригрозили Зеленскому

    В США назвали срок прекращения контроля над Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok