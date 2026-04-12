21:05, 12 апреля 2026Мир

В Финляндии испугались войны с Россией из-за Украины

Мема раскритиковал инцидент с пролетом украинского дрона через Финляндию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал инцидент с пролетом украинского дрона через территорию Финляндии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Нам говорили, что, если Финляндия присоединится к НАТО, она будет действовать как часть оборонительного альянса. Теперь финское воздушное пространство используется украинскими дронами для атак на Россию», — сказал он.

По его словам, правительство премьер-министра страны Петтери Орпо ведет Финляндию «к прямой войне с Россией».

До этого Мема напомнил, что на территории Финляндии упал уже четвертый украинский дрон. «Это может не только привести к жертвам среди гражданского населения в Финляндии, но и спровоцировать очень жесткую реакцию со стороны России», — отметил политик.

