В Финляндии испугались ответа России из-за ударов украинских БПЛА

Политик Мема: Россия может жестко ответить на запуски ВСУ дронов через Финляндию

Россия может жестко ответить на запуски Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов через Финляндию, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Такое предупреждение он опубликовал в аккаунте в социальной сети Х.

Политик заявил, что на территорию Финляндии упал уже четвертый украинский дрон. По его мнению, если так продолжится дальше, Россия может принять ответные меры против стран, предоставляющих свое воздушное пространство для военных операций.

«Это может не только привести к жертвам среди гражданского населения в Финляндии, но и спровоцировать очень жесткую реакцию со стороны России», — выразил опасения Мема.

Он также подчеркнул, что ситуация очень серьезная, но правительство Финляндии упорно игнорирует ее. Политик считает, что власти страны должны потребовать от Киева немедленно прекратить подобные атаки через финское воздушное пространство.

Также Мема призвал МИД Финляндии направить Москве ноту с отрицанием участия Хельсинки в подобных акциях, поскольку бездействие в этом вопросе, по его оценке, пошлет плохой сигнал Кремлю.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив беспилотниками по Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадал мирный житель, повреждения получили три автомобиля и жилой дом. Кроме того, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.