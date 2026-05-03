Президент Польши заявил об обострении внутриполитического кризиса в стране

19:17, 3 мая 2026Мир

Президент Польши Навроцкий: Внутриполитический кризис зашел слишком далеко
Мария Винар

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об обострении внутриполитического кризиса в стране. Запись с выступления по случаю Дня Конституции доступна на YouTube.

По мнению польского лидера, политический конфликт в стране зашел слишком далеко. Навроцкий считает, что он переходит все возможные границы, разрушая сообщество и семьи. «У меня есть убеждение, что сегодняшние проблемы в Речи Посполитой — это уже не только политические проблемы, это фундаментальные проблемы системы», — отметил политик.

При этом Навроцкий уточнил, что система верховенства закона порождает очередной хаос, затягивая в конфликты государственные институты.

Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости новой конституции в Польше. По его мнению, в новом законе нужно четче разграничить полномочия главы государства и премьер-министра.

