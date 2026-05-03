Россия
15:06, 3 мая 2026

Раскрыты подробности атаки дронов ВСУ на Московскую область

Академик Кондратьев: Дроны ВСУ были запущены на Московскую область из Латвии
Мария Винар

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл подробности атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область. Его комментарий приводит aif.ru.

По его словам, беспилотники могли быть запущены из Черниговской или Сумской областей. При этом он уточнил, что ВСУ также использовали территорию Латвии, поскольку с нее запуск для врага гораздо эффективен.

«Все наши средства как раз таки нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине, для того чтобы, как только там появляется потенциальная вероятность запуска дронов с какой-то площадки, соответственно, туда сразу прилетают наши ракеты. ВС РФ уничтожают первопричину — точки старта и заводы», — объяснил эксперт.

По этой причине, как подчеркивает Кондратьев, заводы по производству украинских беспилотников и их места запуска были перенесены на территории стран Европейского союза (ЕС).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито шесть беспилотников. Дроны были поражены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

