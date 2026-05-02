Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 2 мая 2026Россия

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина

Воробьев: В Московской области в результате атаки БПЛА погиб пожилой мужчина

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал он.

Глава региона уточнил, что над Московской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито шесть беспилотников. Дроны были поражены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

Ранее в субботу стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе приведут в порядок к лету

    Стало известно о задержании стрелявшего на остановке во Львове

    В США начали разрабатывать новое противобункерное ядерное оружие

    В Москве американский рэпер притворился фотографом и провел время с фанатами

    В МВД подтвердили обнаружение боевой гранаты возле мусорного бака в Москве

    Теннисистка Андреева обратилась к украинке после поражения в финале турнира WTA

    В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина

    Евроскептик обвинил Литву и Польшу в разжигании войны

    Израильские военные заявили о ликвидации вооруженных радикалов в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok