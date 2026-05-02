В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погиб пожилой мужчина, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал он.

Глава региона уточнил, что над Московской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито шесть беспилотников. Дроны были поражены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

Ранее в субботу стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.