Россиянка попала в больницу из-за атаки ВСУ

22:11, 2 мая 2026Россия

Гладков: Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, беспилотник ВСУ ударил по частному дому в селе Зиборовка. «Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки», — говорится в сообщении. Гладков уточнил, что пострадавшую доставляют в больницу, где ей окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, в городе Шебекино беспилотник атаковал социальный объект — у него поврежден фасад. В селе Рождественка в результате атаки дрона противника сгорел частный дом.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 146 украинских беспилотников за шесть часов.

