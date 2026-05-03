Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:19, 3 мая 2026Культура

София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро

«МК»: Певица София Ротару отказалась выступить в Дубае за 200 тысяч евро
Мария Винар

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро. Об этом пишет «МК» со ссылкой на ее экс-директора, продюсера Сергея Лаврова.

По его словам, несмотря на то, что Ротару давно завершила карьеру, предложения о выступлениях все еще к ней поступают. «Идут звонки, деньги большие дают. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет», — заявил бывший сотрудник звезды.

Однако совсем недавно знаменитости предложили исполнить пять песен за 200 тысяч евро на мероприятии в Дубае. «Она отказалась. Говорит: "Пока идут боевые действия, не время для концертов"» — рассказал собеседник издания.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсировано важное выступление Путина 9 Мая

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Путин на праздновании 9 Мая проведет встречу с президентом постсоветской страны

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости

    София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро

    В Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка обнаружили живой

    В Польше высказались о передислокации выводимых из ФРГ войск США к границе с Россией

    Участница встречи с Путиным объяснила казус после вопроса о кухне

    Санду прокомментировала возвращение двух молдавских шпионов из России

    Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok