«МК»: Певица София Ротару отказалась выступить в Дубае за 200 тысяч евро

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро. Об этом пишет «МК» со ссылкой на ее экс-директора, продюсера Сергея Лаврова.

По его словам, несмотря на то, что Ротару давно завершила карьеру, предложения о выступлениях все еще к ней поступают. «Идут звонки, деньги большие дают. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет», — заявил бывший сотрудник звезды.

Однако совсем недавно знаменитости предложили исполнить пять песен за 200 тысяч евро на мероприятии в Дубае. «Она отказалась. Говорит: "Пока идут боевые действия, не время для концертов"» — рассказал собеседник издания.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания специальной военной операции (СВО).

