Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

Mash: Певица София Ротару отказалась от выступлений до окончания СВО

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певице регулярно поступают предложения спеть за «любые суммы», но она отказывается выступать без своих музыкантов, которые на данный момент воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее народный артист России Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Софию Ротару.

7 августа Ротару отпраздновала 78-й день рождения, выложив в соцсетях фотографии, сделанные на улицах Киева. После начала спецоперации исполнительница поддержала ВСУ. В августе 2022-го сообщалось, что артистка запустила сбор средств в поддержку Украины.