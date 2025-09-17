Культура
Культура
Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

Mash: Певица София Ротару отказалась от выступлений до окончания СВО
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов как минимум до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певице регулярно поступают предложения спеть за «любые суммы», но она отказывается выступать без своих музыкантов, которые на данный момент воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее народный артист России Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Софию Ротару.

7 августа Ротару отпраздновала 78-й день рождения, выложив в соцсетях фотографии, сделанные на улицах Киева. После начала спецоперации исполнительница поддержала ВСУ. В августе 2022-го сообщалось, что артистка запустила сбор средств в поддержку Украины.

